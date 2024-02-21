TFF Süper Kupa'nın tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin yeri ve tarihini açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ancak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaşananların ardından ertelenen Süper Kupa maçının Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü nedeniyle ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finalinin oynayacağı yeri ve tarihi duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.