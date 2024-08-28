TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

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28/08/2024

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TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulunun İzmir ekibinin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.

Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.

28/08/2024 22:56
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TAGS: TFF Tahkim Kurulu, Göztepe’nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi
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