TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu başkanlığı görevine Şerafettin Bural'ın getirildiğini duyurdu.
25/07/2024
Federasyondan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Temsilciler Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.
Şerafettin Bural başkanlığındaki Temsilciler Kurulu üyeliklerine ise Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya atandı.25/07/2024 10:02