TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu başkanlığı görevine Şerafettin Bural'ın getirildiğini duyurdu.

ads ads ads ads
25/07/2024

ads
TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi

Federasyondan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Temsilciler Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Şerafettin Bural başkanlığındaki Temsilciler Kurulu üyeliklerine ise Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya atandı.

25/07/2024 10:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: TFF, Temsilciler Kurulu, Şerafettin Bural
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.