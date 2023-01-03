TFF, tartışmalı maçlardaki kararları açıkladı.

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi.

Hakemlerin konuşması

VAR ile Erkan Özdamar arasındaki konuşma da yayınlandı.

VAR'dan gelen uyarıda; "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor." deniliyor.

Erkan Özdamar ise; "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin." cevabını veriyor.

VAR'dan; "Evet, pozisyonda ofsayt var." cevabı geliyor.

N'Kodou'nun pozisyonunda yaşanan konuşma

VAR/AVAR: "Atilla ne gördün sen?"

Atilla Karaoğlan: "Hafif bir dokunuyor şiddet yok. Vurma yok."

VAR/AVAR: "İttiriyor diye mi görüyorsun? Sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Şiddet yok diye gördüm."

VAR/AVAR: "Kafa vurduğunu görüyorum ben de."

Atilla Karaoğlan: "Evet ama şiddet var mı?"

VAR/AVAR: "Var, kafayla vuruyor."

Atilla Karaoğlan: "Tamam geldim."

VAR/AVAR: "Bariz vurduğunu görüyorum ben."

Atilla Karaoğlan: "Teması gördüm normal hızlı oynat. Burnuna dokunuyor. Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım."

VAR/AVAR: "Karar senin tamam."

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03/01/2023 16:05