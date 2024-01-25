TFF, VAR kayıtlarını açıklamaya hazırlanıyor: 3 kritik karar

TFF geçtiğimiz günlerde Riva'da basın mensuplarının davet edildiği toplantıda yeni proje ve uygulamalarını duyurdu.

TFF'nin VAR kayıtlarının açıklanması da dahil bazı kritik kararlar almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, TFF'nin Riva'da gerçekleştirdiği toplantıya dair detayları paylaştı. Aydınus, federasyonun 3 kritik kararın eşiğinde olduğunu bildirdi.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'yle ilgili sunumun yapıldığı toplantıda TFF'nin radikal kararlar almaya hazırlandığını aktaran Aydınus, bunlardan birinin de VAR kayıtlarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

TFF'nin VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Aydınus, İspanya'da uygulanan sistem gibi Türkiye'de de o gün oynanan maçların akşamında konuşmaların yayınlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Fırat Aydınus, tartışmaların önüne geçilmesi adına hakemlerin de VAR kayıtlarının açıklanmasına sıcak baktığını aktardı.

TFF'nin üzerinde durduğu konulardan biri de Süper Lig A.Ş. projesi.

Aydınus, federasyonun Bundesliga temsilcileriyle 6 toplantı gerçekleştirdiğini ve devam edecek görüşmelerin ardından ilgili raporu Kulüpler Birliği'ne sunacağını bildirdi.

TFF'nin bir diğer planı ise Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısı üzerine. Planlanan yeni MHK yapısında kulüplerden de 2 üyenin yer alacağı 5 kişilik yeni ekip kurmak var.

5 kişilik yeni Merkez Hakem Kurulu; hakemliğin idaresi, ataması, puanlaması ve klasmanı gibi konularda karar verecek. Ancak Kulüpler Birliği adına görev yapacak 2 üyenin herhangi bir kulüpte çalışmaması gerekiyor.