TFF yabancı kuralını güncelledi

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08/08/2022

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TFF yabancı kuralını güncelledi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın " Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımlar kadro için 35 futbolcu bildirebilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak. Ayrıca bu 14 futbolcudan en az 4 tanesinin 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olması gerekiyor.

08/08/2022 18:42
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TAGS: TFF yabancı kuralını güncelledi
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