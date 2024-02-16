TFF'den 8 kulübe kötü zemin uyarısı

TFF kötü zeminden dolayı 5 Süper Lig, 3 1. Lig ekibini uyardı.

ads ads ads ads
16/02/2024

ads
TFF'den 8 kulübe kötü zemin uyarısı

TFF kötü zeminden dolayı 5 Süper Lig, 3 1. Lig ekibini uyardı.

TFF Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç Saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

16/02/2024 18:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.