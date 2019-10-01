TFF'den A. Alanyaspor-Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den açıklama: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu ve Ankaragücü'nün Fenerbahçe yaptığı maçta kural hatası yapıldığına dair yaptığı başvuruyu reddetmiştir.

Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi."

01/10/2019 17:10