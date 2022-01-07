TFF'den Beşiktaş'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talebini reddetti.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'a, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi erteleme talebinde bulunan siyah beyazlı kulübün bu isteği reddedildi.

Son olarak Önder Karaveli ve 5 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TFF'nin verdiği karar neticesinde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

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07/01/2022 20:58