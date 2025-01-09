TFF'den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'u fair play ödülüne layık gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'u fair play ödülüne layık gördü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stoilov, Galatasaray-Göztepe mücadelesinin ardından "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" sebebiyle ödülün sahibi oldu.

Kurul açıklamasında, sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını vurguladı.