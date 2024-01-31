TFF'den İspanya modeli: VAR kayıtları açıklanıyor

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF'nin hayata geçirmeye hazırlandığı 3 önemli proje hakkında bilgi verdi.

TFF'nin en önemli planlarından biri VAR kayıtlarının açıklanması.

Bu konuda çalışmalarını sürdüren TFF, İspanya LaLiga'daki gibi maçların tamamlanmasının ardından VAR konuşmalarını yayınlamayı hedefliyor. Söz konusu uygulama için testler devam ediyor.

Eröğüt, TFF'nin üzerinde çalıştığı bir diğer konunun hakem gözlemcileriyle ilgili olduğunu bildirdi.

26. haftadan itibaren UEFA'nın en iyi gözlemcilerinin geleceğini bildiren Eröğüt, yeni sistemi şöyle detaylandırdı:

- 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcileri hakem notuna etkileri %50

- Statta maçta görevli gözlemci hakem puanına etkisi %30

- VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek not toplam nota etkisi %20

Mustafa Eröğüt son olarak hakem yönetim organizasyonunu kulüplerle birlikte yapmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Almanya'da uygulanan modelin baz alındığını bildiren Eröğüt, 5 kişilik yönetim heyetinde 3 kişiyi federasyonun atadığı, 2 kişiyi de kulüplerin atadğı hakem yönetimi sisteminin hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.