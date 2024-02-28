TFF'den kadın futbolunda yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbolu Direktörlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yeni kategoride milli takım kurulması kararı alındı.

ads ads ads ads
28/02/2024

ads
TFF'den kadın futbolunda yeni karar

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulunun 21 Şubat tarihli kararıyla 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı ve Kadın Futsal Milli Takımı kurulacak. İki takım da gelecek sezon faaliyetlerine başlayacak.

TFF'nin hukuk, kadın futbolu ve sürdürülebilirlikten sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye'nin kadın futbolundaki başarısına dikkati çekerek, "Türkiye'de kadın futbolu yükseliyor. Kadın Futbol A Milli Takımı'mızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların adeta bir rüzgar oluşturduğunu görüyoruz. 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı'mızın ve Kadın Futsal A Milli Takımı'mızın kurulması, Türkiye'de kadın futbolunun daha da ileriye gitmesi için can suyu olacaktır. Kurulan her iki milli takımımızın kadın futbolu ekosisteminin gelişmesinde büyük rolü olacağına ve çok yakında uluslararası başarılara da imza atacaklarına inancım tam." ifadelerini kullandı.

28/02/2024 08:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: TFF, kadın futbolu, karar
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.