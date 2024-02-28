TFF'den kadın futbolunda yeni karar

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulunun 21 Şubat tarihli kararıyla 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı ve Kadın Futsal Milli Takımı kurulacak. İki takım da gelecek sezon faaliyetlerine başlayacak.

TFF'nin hukuk, kadın futbolu ve sürdürülebilirlikten sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye'nin kadın futbolundaki başarısına dikkati çekerek, "Türkiye'de kadın futbolu yükseliyor. Kadın Futbol A Milli Takımı'mızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların adeta bir rüzgar oluşturduğunu görüyoruz. 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı'mızın ve Kadın Futsal A Milli Takımı'mızın kurulması, Türkiye'de kadın futbolunun daha da ileriye gitmesi için can suyu olacaktır. Kurulan her iki milli takımımızın kadın futbolu ekosisteminin gelişmesinde büyük rolü olacağına ve çok yakında uluslararası başarılara da imza atacaklarına inancım tam." ifadelerini kullandı.