TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ayrılık iddialarıyla gündemde olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 20 Eylül Çarşamba günü Riva'da toplantıya davet edildiğini duyurdu.

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18/09/2023

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TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacağını duyurdu.

Büyükekşi, Kuntz'la görüşecek

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir" denildi.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

18/09/2023 20:39
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TAGS: TFF’den Stefan Kuntz açıklaması
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