TFF'den yabancı hakemle ilgili karar: Trabzonspor ve Beşiktaş da talep etmişti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic düdük çalmıştı. Sloven hakemin performansı birçok otoriteden geçer not alırken Trabzonspor ve Beşiktaş da oynayacağı derbilerde Slavko Vincic'in görev almasını talep etmişti.

Sabah'ın haberine göre TFF, Slavko Vincic'in derbi performansından memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu maç sonrası yaptığı değerlendirmede Sloven hakemin dev maçı mükemmel yönettiği görüşünde hemfikir oldu.

MHK'nın da bugünkü toplantıda derbinin hakemi Slavko Vincic'le ilgili analiz yapacağı haber detayında yer aldı.

Söz konusu toplantıda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da derbiler için Vincic'i talep etmesinin masaya yatırılacağı vurgulandı.

Yine haberde TFF'nin konuyla ilgili kararını verdiği ve Trabzonspor ile Beşiktaş'ın taleplerini olumlu karşıladığı aktarıldı.

Bundan sonra derbilerde yabancı hakem uygulamasının devam edeceği kaydedildi.