Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıdan önce 'yayın ihalesi' için buluşmayı planlayan kulüpler, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çektiği Trabzonspor maçından sonra gündemini değiştirmek zorunda kaldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; son 2 toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı, hem TFF hem de kulüpler cephesinin sorunlarını dinledi.



Cuma günü gerçekleşen ikinci toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, pek çok konuda mutabakata varıldığı belirtildi. Yabancı konusuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Futbol Federasyonu'ndan kulüplere, "Yabancı sayısını 12 yapalım ve 11 futbolcu da ilk 11'e yazılabilsin" önerisi sunuldu.



Yayın ihalesi ve Play-Off konusuyla ilgili de görüşüldü. Pek çok kulüp, Play-Off modeline karşı çıktığını iletti.