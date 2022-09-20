TFF'ye saldırı soruşturmasında yeni gelişme

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20/09/2022

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TFF'ye saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Federasyonun Riva'daki binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi uygulandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsi kararına itiraz etti. Bunun üzerine zanlı evinde yeniden gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Federasyon yöneticilerinin şikayetini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, binaya hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği gerekçesiyle zanlının tutuklanmasına hükmetti.

20/09/2022 08:54
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TAGS: TFF, soruşturma, spor
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