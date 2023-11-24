TFF'ye Sivasspor-Trabzonspor maçı başvurusu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de Sivas'ta kozlarını paylaşacak.

SİVASSPOR VE TRABZONSPOR'DAN TFF'YE BAŞVURU



Öte yandan Sabah'ın haberine göre hem Sivasspor hem de Trabzonspor, olumsuz hava koşulları sebebiyle maçın daha erken bir saate alınması için TFF'ye başvurdu.



Haberde 20:00'de oynanması planlanan maçın daha erken bir saate alınmasının beklendiği vurgulandı.



Pazartesi günü Sivas'ta kar yağışı beklenirken sıcaklığın gündüz 1, gece -6 olacağı tahmin ediliyor.