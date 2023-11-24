TFF'ye Sivasspor-Trabzonspor maçı başvurusu

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacak. İki takım da maçın başlama saatinin değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu

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24/11/2023

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TFF'ye Sivasspor-Trabzonspor maçı başvurusu


Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de Sivas'ta kozlarını paylaşacak.

SİVASSPOR VE TRABZONSPOR'DAN TFF'YE BAŞVURU

Öte yandan Sabah'ın haberine göre hem Sivasspor hem de Trabzonspor, olumsuz hava koşulları sebebiyle maçın daha erken bir saate alınması için TFF'ye başvurdu.

Haberde 20:00'de oynanması planlanan maçın daha erken bir saate alınmasının beklendiği vurgulandı.

Pazartesi günü Sivas'ta kar yağışı beklenirken sıcaklığın gündüz 1, gece -6 olacağı tahmin ediliyor.

24/11/2023 15:02
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TAGS: haber, kıbrıs
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