TGS aracı Pegasus uçağına çarptı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Turkish Ground Services'e ait Cobus aracı Pegasus uçağına çarptı.



Kalkışa hazırlandığı öğrenilen Pegasus'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına, Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren Turkish Ground Services'e (TGS) ait cobus çarptı. Sürücünün dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada yolcu taşımacılığında kullanılan cobus Pegasus'a ait uçağın sol kanadına çarptı.



AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, uçağın kalkışa hazırlanması nedeniyle yakıt aldığı ve kazanın ucuz atlatıldığı öğrendildi.



Kazayla ilgili gerekli raporlar tutulurken, olaya karışan araç sürücüsünün otobüsün el frenini çekmediği ve aracın kayarak uçağa çarptığı belirtildi. Kaza sırasında araçta sürücünün bulunmadığı iddia edildi. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Yolcu uçağının yapılacak teknik inceleme sonrasında sefere verilip verilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.



Kaynak/AirportHaber