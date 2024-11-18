TH Dumlupınar Karşıyaka'ya patladı: 5-1
18/11/2024
AKSA Süper Lig'de 9.haftanın kapanış maçında Tremeşeli Holding Dumlupınar, Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Karşıyaka'yı 5-1 mağlup etti.
Kötü günler geçiren iki takımın mücadelesinde, Evren Bahtıkara'nın istifası sonrası Dumlupınar'ın başında sahaya Akademi Koordinatörü Mehmet Emin Zaim çıktı.
İlk yarısı 2-1 sarı kırmızılıların üstünlüğünde tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü skora da yansıtan Tremeşeli Holding Dumlupınar beş gollü galibiyetle puanını 8'e yükseltirken Karşıyaka 4 puanda kaldı.
Dumlupınar'ın gollerini Hikmet Çevikel (2), Mert Güçlücan(2) ve Berk Büyükkal atarken Karşıyaka'nın tek golünü Tacettin Köse kaydetti.18/11/2024 20:59