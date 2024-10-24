TH Dumlupınar Lawal'ı gönderdi

ads ads ads ads
24/10/2024

ads
TH Dumlupınar Lawal'ı gönderdi

Lige kötü başlangıç yaparak beş hafta sonunda 3 puanla 15.sırada bulunan Tremeşeli Holding Dumlupınar Nijeryalı futbolcusu Raheem   Lawal ile yollarını ayırdı. Türkiye liglerinde forma giyen 34 yaşındaki Nijeryalı futbolcu orta alana büyük ümitlerle transfer edilmesine karşılık kötü performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Yönetim kurulu ile teknik direktör Evren Bahtıkara'nın görüşmesinden sonra Lawal ülkesine gönderilirken ara transfer dönemine kadar iki yabancı kontenjanı için arayışlar başladı.

24/10/2024 20:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: TH Dumlupınar Lawal’ı gönderdi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.