TH Dumlupınar Lawal'ı gönderdi

Lige kötü başlangıç yaparak beş hafta sonunda 3 puanla 15.sırada bulunan Tremeşeli Holding Dumlupınar Nijeryalı futbolcusu Raheem Lawal ile yollarını ayırdı. Türkiye liglerinde forma giyen 34 yaşındaki Nijeryalı futbolcu orta alana büyük ümitlerle transfer edilmesine karşılık kötü performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Yönetim kurulu ile teknik direktör Evren Bahtıkara'nın görüşmesinden sonra Lawal ülkesine gönderilirken ara transfer dönemine kadar iki yabancı kontenjanı için arayışlar başladı.

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