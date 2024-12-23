TH Dumlupınar Serisini Farkla Sürdürdü

AKSA Süper Lig'de 14.haftanın kapanış maçında Tremeşeli Holding Dumlupınar Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Gönyeli'yi 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

İlk yarıda Orhan Kalaycı ve Mert Güçlücan'ın golleriyle iki farkı yakalayan sarı kırmızılılara Gönyeli Souleymane Doukara'nın penaltı golüyle cevap verdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dumlupınar Osman Şanverdi ve Mehmet Altın'ın penaltı golleriyle farkı açtı. Son dakikada Gönyeli'de Ladji Malle'nin golüyle skor belirlendi ve TH Dumlupınar sahadan 4-1 galip ayrılarak puanını 20'ye çıkardı. Gönyeli'nin üç maçlık galibiyet serisi sona ererken 13 puanda kaldı.