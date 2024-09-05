TH Dumlupınar'dan Mehmet Altın'ın babası Adem Altun'a geçmiş olsun mesajı

Tremeşeli Holding Dumlupınar Kulübü, futbolcusu Mehmet Altın'ın babası için geçmiş olsun mesajı yayımladı. İstanbul'da görevi esnasında bir aracın çarpmasıyla yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Altun için yapılan açıklama şöyle;

" Futbolcumuz Mehmet Altın'ın babası Adem Altun'un İstanbul'da bir kaza geçirdiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Adem Altun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."