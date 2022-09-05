Thalassaemia Derneği yarın Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

Thalassaemia Derneği yarın 09.45’te Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak sorunlarını dile getirecek.

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05/09/2022
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Thalassaemia Derneği yarın Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

Thalassaemia Derneği yarın 09.45’te Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak sorunlarını dile getirecek.

Konuyla ilgili Thalassaemia Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, thalassaemia hastalarının aylarda ciddi sağlık sorunları yaşadığına işaret edildi.

“Defalarca Sağlık Bakanı’na ve yetkililerine bu sorunlar yazılı ve sözlü dile getirdik, fakat hiçbir olumlu ya da olumsuz cevap alamadık” denilen açıklamada, ülkede aktif olarak  tedavi alan 150 hasta bulunduğu ve bu hastaların tek isteğinin kaliteli ve huzurlu bir şekilde tedavi almak olduğu dile getirildi

05/09/2022 09:58
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TAGS: thalassaemia, derneği, sağlık bakalığı,
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