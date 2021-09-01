Thalassaemia Derneğinin Yeni Başkanı Çiğdem Beşevlerli Oldu

Thalassaemia Derneği’nin başkanlığına Çiğdem Beşevlerli getirildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Thalassaemia Derneği’nin cumartesi günü gerçekleştirilen 27’nci Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem için yetkili organlar ve üyeler belirlendi.

Belirlenen yetkili organlar içerisinde, ilk toplantısını gerçekleştiren Thalassaemia Derneği Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımlarına göre, dernek başkanlığına Çiğdem Beşevlerli seçildi. Eski Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu’nun derneğin as başkanı olarak seçildiği toplantıda Genel Sekreter Suziye Balkay, Veznedar Mustafa Tuncel, Asil Üyeler Arif Özsaitoğlu, Gülcan Koruçam, Nadire Ak, Selma Orhon ve Sertunç Tuncel, Yedek Üyeler ise Derya Güven ve Fatma Sürer oldu.

Denetim Kurulu, Asil Üyeler Ahmet Yeşilpınar, Dilek Çağlar ve Halit Güneşel ile Yedek Üye Ilgın Malyalı’dan; Disiplin Kurulu ise Asil Üyeler Edip Barbaros, Neşe Akşit Güneşel ve Şohret Özsayar ile Yedek Üye Mahmut Beşevlerli’den oluştu.

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01/09/2021 12:15