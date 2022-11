The Arkın İskele’de Aile Dizimi çalışması vardı

Şaziye Katipoğlu ve Pınar Savun’un “Benden Bana Yolculuk” adı altında gerçekleştirdikleri “Aile Dizimi” çalışmaları bu kez İskele’de yapıldı.

The Arkın İskele Otel’de yapılan aile dizimi etkinliği büyük ilgi gördü.

The Arkın Otel’de 19-20 Kasım tarihlerinde yapılan aile dizimi etkinliğinin uygulayıcılığını Fulya Namba yaptı.

İki gün boyunca devam eden etkinliğe katılan katılımcılar, etkinliğin güzel bir ortamda gerçekleştiğini, bu çalışmayla kendilerine ve hayatlarına dair büyük farkındalıklar edindiklerini ifade ettiler.

Haber Kıbrıs’a konuşan Benden Bana Yolculuk eğitmenlerinden Pınar Savun, aile dizimine ilginin çok büyük olduğunu ifade ederek kendilerine bu etkinlikte destek veren The Arkın İskele Otel yetkililerine teşekkür etti. Pınar Savun, Benden Bana Yolculuk adı altında yıllardır yaptıkları etkinliklere The Arkın İskele Otelde bir yenisini ekleme heyecanı yaşadıklarını kaydederek, “Etkinliğimizi İstanbul’dan gelen aile dizimi, organic intelligence, yoga ve somatik beden çalışmaları yapan, dünyanın birçok ülkesinde eğitim alan ve eğitim veren, alanında deneyimli bir eğitmen olan Fulya Namba ile yapmanın ayrıcalığını yaşadık. Katılımcılarımızdan aldığımız olumlu dönütler de bizi çok mutlu etti.

The Arkın İskele Otel ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, The Arkın İskele personelinin bizlere sağladıkları konforlu ve rahat bir çalışma ortamı yanı sıra, gösterdikleri ilgi, misafirperverlik ve güler yüzlülük bize kendimizi çok özel hissettirdi. The Arkın İskele personel ve yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Etkinliklerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.” dedi.

Benden Bana Yolculuk eğitmenlerinden olan Şaziye Katipoğlu ise Arkın İskele Otel’de hafta sonunda yapılan etkinliği verimli bir şekilde tamamlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Şaziye Katipoğlu, Pınar Savun’la önümüzdeki günlerde yeni etkinliklerini yine The Arkın İskele Otel’de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

