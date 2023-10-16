THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi tamamlandı

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16/10/2023

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THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi tamamlandı

Gönyeli Tenis Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenen THE COFFEE HANE YUSUF
YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi dün yapılan maçlar sonunda tamamlandı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ve Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu tarafından verildi.

8 yaş A grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ
8 yaş A grubu 2. si NİYAZİ AKÇIN
8 yaş A grubu yarı finalist MEVSİM METBULUT SARP ASTAN
8 yaş A grubu çeyrek
finalist

SELİN ÜNLÜER KUTSAL İYİKAL

8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV 
8 yaş Alt Grup A grubu 2.
si

AYBARS ÖNCÜ

8 yaş B grubu 1. si HASKARAN KARAKAŞLI
8 yaş B grubu 2. si DERAN ÖZGÖRAY
8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU  KEREM BEHLÜL 
8 yaş B grubu çeyrek
finalist

BORA RAMİZ HAZAL ANADOL

8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ALİNA YUSİPOVA 
8 yaş Alt Grup B grubu 2.si

MELİN AMBER

16/10/2023 10:42
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TAGS: THE COFFEE HANE, YUSUF YÖNLÜER, CUP
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