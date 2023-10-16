THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi tamamlandı

Gönyeli Tenis Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenen THE COFFEE HANE YUSUF

YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi dün yapılan maçlar sonunda tamamlandı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Tenis

Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ve Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu tarafından verildi.

8 yaş A grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ

8 yaş A grubu 2. si NİYAZİ AKÇIN

8 yaş A grubu yarı finalist MEVSİM METBULUT SARP ASTAN

8 yaş A grubu çeyrek

finalist

SELİN ÜNLÜER KUTSAL İYİKAL

8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV

8 yaş Alt Grup A grubu 2.

si

AYBARS ÖNCÜ

8 yaş B grubu 1. si HASKARAN KARAKAŞLI

8 yaş B grubu 2. si DERAN ÖZGÖRAY

8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU KEREM BEHLÜL

8 yaş B grubu çeyrek

finalist

BORA RAMİZ HAZAL ANADOL

8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ALİNA YUSİPOVA

8 yaş Alt Grup B grubu 2.si

MELİN AMBER