THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi tamamlandı
16/10/2023
Gönyeli Tenis Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenen THE COFFEE HANE YUSUF
YÖNLÜER CUP 8 yaş kategorisi dün yapılan maçlar sonunda tamamlandı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ve Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu tarafından verildi.
8 yaş A grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ
8 yaş A grubu 2. si NİYAZİ AKÇIN
8 yaş A grubu yarı finalist MEVSİM METBULUT SARP ASTAN
8 yaş A grubu çeyrek
finalist
SELİN ÜNLÜER KUTSAL İYİKAL
8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV
8 yaş Alt Grup A grubu 2.
si
AYBARS ÖNCÜ
8 yaş B grubu 1. si HASKARAN KARAKAŞLI
8 yaş B grubu 2. si DERAN ÖZGÖRAY
8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU KEREM BEHLÜL
8 yaş B grubu çeyrek
finalist
BORA RAMİZ HAZAL ANADOL
8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ALİNA YUSİPOVA
8 yaş Alt Grup B grubu 2.si
MELİN AMBER