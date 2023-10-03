The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Başlıyor
03/10/2023
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenecek THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 07-17 Ekim 2023 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.
THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 8- 9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük tekler çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşecek.
Son kayıtların 04 Ekim 2023 de sona ereceği THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde başlıyor.