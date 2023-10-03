The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Başlıyor

ads ads ads ads
03/10/2023

ads
The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenecek THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 07-17 Ekim 2023 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.

THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 8- 9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük tekler çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşecek.

Son kayıtların 04 Ekim 2023 de sona ereceği THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde başlıyor.

03/10/2023 12:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.