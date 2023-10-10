The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Devam Ediyor

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10/10/2023

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The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Devam Ediyor

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 8,9,10,12,14,16 Yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;     

12 YAŞ KIZLAR – 1.Raund

Vera Gazi - Melinay Yücetürk                                  6/0 6/0

Hatice Kırçay - Gülay Meyra Avcı                           6/1 1/6 2/6

Beren Başaran - Anastasiia Elshina                       6/1 6/0

Safıya Akhmetova - Servet Tel                                0/6 0/6

Gökçe Karamahmutoğlu - Beren Pilli                     2/6 3/6

Medina Akhmetova - Enra Çakartaş                       0/6 0/6

Zarif Dayı - Evgenııa Pershenkova                          6/0 6/0

İrem Erenay - Nehir Gürses                         1/6 0/6

 

12 YAŞ ERKEKLER – 1.Raund

Baran Başaran - Emre Aleks Kural             6/0 6/1

Deniz Varoğlu - Erdal Arabacıoğlu             2/6 4/6

Devin Bedevi - Çağ Refikoğlu                                 6/3 6/4

Poyraz Vural - Said Zeki Avcı                                  6/1 6/1

Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Toprak Ata Candan    0/6 1/6

Osman Aren Başaran - Çınar Elmalı                       0/6 0/6

Kıvanç Öztuğ - Arel Şahin                                       6/1 6/4

Timur Salih Belican - Deniz Hüseyin Önen            1/6 1/6

 

 

16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Kayra Yüceer - Girne Umut Yerebakan                  6/1 6/2

Almira Akşahin - Sevinç Oğan                                6/0 6/0

Dinara Yorgancı - Özgül Şah                                   0/6 0/6

Emine Karagözlü -  Sahil Ece Yerebakan 0/6 0/6

 

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Aras Çelik - Oğuz El Erian                                       6/1 6/0

Kaya Halkseven - Doruk Tüzel                                6/3 6/0

Aber Esat - Enver Ada Gençel                                 0/6 0/6

Rüzgar Vural - Akay Ali Sağkanat                           0/6 3/6

10/10/2023 12:03
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TAGS: The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası, kktc, haber
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