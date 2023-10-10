The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Devam Ediyor

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 8,9,10,12,14,16 Yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR – 1.Raund

Vera Gazi - Melinay Yücetürk 6/0 6/0

Hatice Kırçay - Gülay Meyra Avcı 6/1 1/6 2/6

Beren Başaran - Anastasiia Elshina 6/1 6/0

Safıya Akhmetova - Servet Tel 0/6 0/6

Gökçe Karamahmutoğlu - Beren Pilli 2/6 3/6

Medina Akhmetova - Enra Çakartaş 0/6 0/6

Zarif Dayı - Evgenııa Pershenkova 6/0 6/0

İrem Erenay - Nehir Gürses 1/6 0/6

12 YAŞ ERKEKLER – 1.Raund

Baran Başaran - Emre Aleks Kural 6/0 6/1

Deniz Varoğlu - Erdal Arabacıoğlu 2/6 4/6

Devin Bedevi - Çağ Refikoğlu 6/3 6/4

Poyraz Vural - Said Zeki Avcı 6/1 6/1

Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Toprak Ata Candan 0/6 1/6

Osman Aren Başaran - Çınar Elmalı 0/6 0/6

Kıvanç Öztuğ - Arel Şahin 6/1 6/4

Timur Salih Belican - Deniz Hüseyin Önen 1/6 1/6

16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Kayra Yüceer - Girne Umut Yerebakan 6/1 6/2

Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/0 6/0

Dinara Yorgancı - Özgül Şah 0/6 0/6

Emine Karagözlü - Sahil Ece Yerebakan 0/6 0/6

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Aras Çelik - Oğuz El Erian 6/1 6/0

Kaya Halkseven - Doruk Tüzel 6/3 6/0

Aber Esat - Enver Ada Gençel 0/6 0/6

Rüzgar Vural - Akay Ali Sağkanat 0/6 3/6