The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Devam Ediyor
10/10/2023
KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası 8,9,10,12,14,16 Yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR – 1.Raund
Vera Gazi - Melinay Yücetürk 6/0 6/0
Hatice Kırçay - Gülay Meyra Avcı 6/1 1/6 2/6
Beren Başaran - Anastasiia Elshina 6/1 6/0
Safıya Akhmetova - Servet Tel 0/6 0/6
Gökçe Karamahmutoğlu - Beren Pilli 2/6 3/6
Medina Akhmetova - Enra Çakartaş 0/6 0/6
Zarif Dayı - Evgenııa Pershenkova 6/0 6/0
İrem Erenay - Nehir Gürses 1/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER – 1.Raund
Baran Başaran - Emre Aleks Kural 6/0 6/1
Deniz Varoğlu - Erdal Arabacıoğlu 2/6 4/6
Devin Bedevi - Çağ Refikoğlu 6/3 6/4
Poyraz Vural - Said Zeki Avcı 6/1 6/1
Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Toprak Ata Candan 0/6 1/6
Osman Aren Başaran - Çınar Elmalı 0/6 0/6
Kıvanç Öztuğ - Arel Şahin 6/1 6/4
Timur Salih Belican - Deniz Hüseyin Önen 1/6 1/6
16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Kayra Yüceer - Girne Umut Yerebakan 6/1 6/2
Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/0 6/0
Dinara Yorgancı - Özgül Şah 0/6 0/6
Emine Karagözlü - Sahil Ece Yerebakan 0/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Aras Çelik - Oğuz El Erian 6/1 6/0
Kaya Halkseven - Doruk Tüzel 6/3 6/0
Aber Esat - Enver Ada Gençel 0/6 0/6
Rüzgar Vural - Akay Ali Sağkanat 0/6 3/6