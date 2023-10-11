The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası keyifli karşılaşmalar ile sürüyor
11/10/2023
THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Beren Başaran – Vera Gazi 0-6 2-6
Nehir Gürses – Enra Çakartaş 1-6 2-6
12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
Devin Bedevi – Baran Başaran 0-6 4-6
Deniz Hüseyin Önen – Çınar Elmalı 4-6 7-5 6-3
16 YAŞ KIZLAR – Final
Sahil Ece Yerebakan – Kayra Yüceer 0-6 0-6
16 YAŞ ERKEKLER - Final
Kaya Halkseven – Akay Ali Sağkanat 1-6 1-6