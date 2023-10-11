The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası keyifli karşılaşmalar ile sürüyor

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11/10/2023

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The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası keyifli karşılaşmalar ile sürüyor

THE COFFEE HANE YUSUF YÖNLÜER Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;     

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Beren Başaran – Vera Gazi                         0-6       2-6

Nehir Gürses – Enra Çakartaş                    1-6       2-6

12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Devin Bedevi – Baran Başaran                   0-6       4-6

Deniz Hüseyin Önen – Çınar Elmalı            4-6       7-5       6-3

16 YAŞ KIZLAR –  Final

Sahil Ece Yerebakan – Kayra Yüceer         0-6       0-6

16 YAŞ ERKEKLER -  Final

Kaya Halkseven – Akay Ali Sağkanat        1-6       1-6

11/10/2023 09:40
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TAGS: The Coffee Hane, Yusuf, Yönlüer, Turnuvası
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