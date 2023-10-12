The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvasında Finaller Ve Keyifli Karşılaşmalar Devam Ediyor

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12/10/2023

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The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvasında Finaller Ve Keyifli Karşılaşmalar Devam Ediyor

The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;     

12 YAŞ KIZLAR – Final

Vera Gazi – Enra Çakartaş                                       6-2       6-1

 

12 YAŞ ERKEKLER – Final

Baran Başaran – Deniz Hüseyin Önen                   6-3       4-6       4-6      

 

13+ TEK KADINLAR –  Round Robin

Sahil Ece Yerebakan – Özay Barutçu                    6-3       6-2

 

13+ TEK KADINLAR –  Round Robin

Şengül Tilki – Özgül Şah                                          6-2       6-2

12/10/2023 13:02
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TAGS: haber, kıbrıs, Yusuf Yönlüer
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