The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvasında Finaller Ve Keyifli Karşılaşmalar Devam Ediyor
12/10/2023
The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Final
Vera Gazi – Enra Çakartaş 6-2 6-1
12 YAŞ ERKEKLER – Final
Baran Başaran – Deniz Hüseyin Önen 6-3 4-6 4-6
13+ TEK KADINLAR – Round Robin
Sahil Ece Yerebakan – Özay Barutçu 6-3 6-2
13+ TEK KADINLAR – Round Robin
Şengül Tilki – Özgül Şah 6-2 6-2