'The Office' dizisinde oynamıştı: 50 yaşında öldü

Orijinal The Office dizisinin Keith'i Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.

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21/02/2024

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'The Office' dizisinde oynamıştı: 50 yaşında öldü

İngiltere yapımı orijinal The Office dizisinde Keith karakterini canlandıran komedyen ve aktör Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti. 

Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais, X üzerinden bir mesaj paylaşarak MacIntosh'U "gerçekten orijinal bir insan" olarak niteledi. 

MacIntosh, son olarak 2017 tarihli İngiltere yapımı romantik komedi Finding Fatimah'da oynamıştı. 

MacIntosh'un ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.

21/02/2024 23:39
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TAGS: The Office, dizisi
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