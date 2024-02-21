'The Office' dizisinde oynamıştı: 50 yaşında öldü

İngiltere yapımı orijinal The Office dizisinde Keith karakterini canlandıran komedyen ve aktör Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais, X üzerinden bir mesaj paylaşarak MacIntosh'U "gerçekten orijinal bir insan" olarak niteledi.

MacIntosh, son olarak 2017 tarihli İngiltere yapımı romantik komedi Finding Fatimah'da oynamıştı.

MacIntosh'un ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.