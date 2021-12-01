The Simpsons sansürlendi

Animasyon televizyon dizisi ‘The Simpsons'ın Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Katliamı'na gönderme yapan bölümü Disney'in Hong Kong'daki çevrimiçi platformunda sansürlendi.Simpsons dizisinin Hong Kong'da geçen ve 1989 yılında Tiananmen Olayları'na ikonik tank fotoğrafıyla atıfta bulunan bölümün kaldırıldığı bildirildi.

“Goo Goo Gai Pan” adlı söz konusu bölümde, Simpson ailesinin Çin'i ziyaret ettiği ve Tiananmen Meydanı'nda gösterilen bir pankartta “Bu alanda, 1989 yılında hiçbir şey olmadı” şeklinde bir şakanın yazdığı belirtiliyor. İlk olarak 2005'te dizinin 16. sezonunda yayınlanan bölümün, dijital platformda olmadığı belirtiliyor.

İzleyiciler, Disney +'ta 16'ncı sezonun 12'inci bölümünün eksik olduğunu fark etti. Disney'den kayıp bölümle ilgili açıklama gelmedi.

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01/12/2021 12:42