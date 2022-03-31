The Wanted grubunun üyesi şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti

Britanyalı müzik grubu The Wanted, 33 yaşındaki grup üyeleri İngiliz şarkıcı Tom Parker'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada, "O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz kayıp ve üzüntü kelimelerle ifade edilemez" denildi.

Parker'ın eşi Kelsey Hardwick de Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ölüm haberini doğruladı ve "Çok üzgünüz. Tom dünyamızın merkeziydi ve bulaşıcı gülümsemesi ve enerji dolu varlığı olmaksızın bir hayatı hayal edemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İleri evre beyin kanseri teşhisi konulan Parker bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

Paylaşımında bu mücadeleye değinen Hardwick, "Tedavisi boyunca bize destek veren herkese çok teşekkürler. O sonuna kadar savaştı. Seninle gurur duyuyorum!" dedi.

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31/03/2022 10:55