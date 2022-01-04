Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

ABD'de, birkaç damla kan ile hastalıkları tespit edebileceğini söyleyen Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Savcılar, 37 yaşındaki Holmes'un 2010-2015 yılları arasında özel yatırımcıları Theranos'un küçük makinelerinin bir parmaktan birkaç damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını söyledi.

Holmes ayrıca, hastaları, testlerin doğruluğu konusunda yanıltmakla suçlandı.

2003 yılında Theranos'u kuran Holmes, Silikon Vadisi'nde ünlenmişti.

Birçok yatırımcı, şirkete milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.

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04/01/2022 09:25