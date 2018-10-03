Theresa May'den anlaşmasız Brexit açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) herhangi bir anlaşmaya varılmaksızın ayrılmaktan (Brexit) korkmadığını söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham'da yapılan sonbahar kongresinde konuşan May, AB ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varmayı herkesten çok kendisinin istediğini belirterek, “Ancak bu ne pahasına olursa olsun anlaşmak anlamına asla gelmez. İngiltere, eğer mecbur kalırsa, anlaşmasız ayrılıktan da korkmuyor.” ifadelerini kullandı.

“Anlaşmasız ayrılık” seçeneğinden vazgeçmenin İngiltere'nin müzakere masasındaki pozisyonunu zayıflatacağını belirten May, bu durumda AB'nin sunduğu seçeneklere mahkum kalınacağını kaydetti.

“Şu an için bu iki şeyden birini kabul etmek anlamına gelir.” diyen May, şunları kaydetti:

“Ya serbest dolaşımı, her yıl yapılacak büyük ödemeleri ve başka ülkelerle ticaret anlaşması imzalamamıza engel olmayı içerecek ve bizi fiilen AB içinde tutacak bir anlaşmayı ya da Kuzey İrlanda'yı bizden koparıp AB Gümrük Birliği içinde tutacak bir anlaşmayı kabul etmek. Buradan açık bir mesaj yollayalım, bunların ikisi de bizim için kabul edilebilir değildir.”

Brexit konusunda ikinci bir referanduma yönelik çağrılara da değinen May, “Milletvekilleri İngiliz halkından karar vermesini istedi. Halkın yargısına güvendik. Onlar da bizim kararlarını hayata geçireceğimize güvendi. Onları yüzüstü bırakmayacağım. Referandumun sonucuna ihanet etmeyeceğiz.” diye konuştu.