Thierry Henry imzayı attı! Yuvaya geri döndü

Fransa ve Arsenal’in efsane ismi Thierry Henry, yetiştiği kulüp olan Monaco’ya geri döndü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın teklifini reddeden Thierry Henry’nin Monaco’ya imza atması zaten bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Belçika A Milli Futbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapan Thierry Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini Monaco’da yaşamak üzere anlaşmaya vardı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, eski futbolcusu Thierry Henry’yi takımın başına getirdi.

Thierry Henry ile anlaşıldığını resmi Twitter hesabından duyuran Monaco, “Eve geri dönüyor. Daima Monaco” mesajı ile anlaşmayı takipçileri ile paylaştı. Paylaşımda, Thierry Henry’nin Monaco forması ile çekilmiş eski bir fotoğrafına da yer verildi.

Futbolculuğu döneminde Monaco’nun yanı sıra Juventus, Arsenal, Barcelona ve New York Red Bulls takımlarında forma giyen ve 771 maçta 356 kez ağları sarsan Henry, 2016’dan bu yana Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.

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