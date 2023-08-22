Thierry Henry'nin yeni görevi belli oldu

Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.

2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.