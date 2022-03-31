Thodex'in firari CEO'su Özer için istenen ceza belli oldu

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı.

Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddiame hazırlandı. Özer hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

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31/03/2022 18:58