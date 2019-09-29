Thomas Gilbert'a 30 yıl hapis yatacak!

ABD’nin en saygın üniversitelerinden Princeton mezunu Thomas Gilbert Jr. (34) çalışmak yerine baba parası yiyordu. Lüks evinin kirasından pahalı cipinin otopark cezasına kadar her masrafını karşılayan ailesi, Thomas Gilbert’e haftada bin dolar (5 bin 670 lira) harçlık veriyordu. Kendisiyle aynı ismi taşıyan babası Thomas Gilbert Sr., sonunda oğlunun harçlığını önce 400, sonra 300 dolara düşürdü.

KİRALIK KATİL ARAMIŞ

2015’te Thomas Gilbert, annesini “Bana sandviç getir” diyerek odadan gönderdi. Sonra da babasını başından 6 kurşunla öldürdü. Mahkemede şizofren olduğunu öne sürdü. Ancak cinayetten önce kiralık katil bulmak için internette arama yapmış, sonra da silah almıştı.

Cinayet öncesine annesini de odadan göndermesinin olayı planladığının kanıtı olduğunu belirten mahkeme, 30 yıl hapis cezası verdi.

29/09/2019 10:22