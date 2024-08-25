Thomas Meunier attı, Lille kazandı
25/08/2024
Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier'nin gol attığı maçta Lille, Angers'i 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Lille, Angers'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 34 dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier ve 90+5. dakikada Mohamed Bayo attı.
Ev sahibi takım bu sonuçla ligde 6 puana yükselirken, Angers ikinci maçında da puan alamadı
Lille, Ligue 1'de gelecek hafta PSG'yi konuk edecek; Angers ise Nice'i ağırlayacak.25/08/2024 12:27