Thomas Müller tarihe geçti: Bayern Münih evinde kazandı

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Freiburg'u Harry Kane ve Thomas Müller'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Müller, bu karşılaşmayla Bayern Münih tarihinde en çok maça çıkan futbolcu oldu.

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02/09/2024

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Thomas Müller tarihe geçti: Bayern Münih evinde kazandı

Bundesliga'da sezona Wolfsburg galibiyetiyle başlayan Bayern Münih, ilk iç saha maçında Freiburg'u mağlup etti.

Maçın 38. dakikasında Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle Bayern Münih devreyi 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasının büyük bir bölümü 1-0'lık skorla geçilirken 78'de Thomas Müller ağları havalandırdı ve skoru belirledi.

Kalan bölümde skoru koruyan Bavyera ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde bu sezonki ikinci maçını kazanıp 6 puana yükseldi.

THOMAS MULLER TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in deneyimli futbolcusu Thomas Müller ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Müller, Bayern Münih formasıyla kariyerinin 710. maçına çıktı.

Sepp Maier'i geride bırakan Müller, Bayern Münih tarihinde en fazla forma giyen futbolcu oldu.

02/09/2024 12:40
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TAGS: Thomas Müller, gs, haber
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