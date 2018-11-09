Thrones Club, hizmete giriyor

Bir NorthernLand Group kuruluşu olan Thrones Club bu akşam kapılarını eğlence sevenler için açıyor.

Thrones Club, 550m²'lik alanı, 800 kişilik kapasitesi, 16 Locası ve 75 bistrosu ile sınırsızca dans edip eğlenebileceğiniz alanı Gazimağusa'ya getiriyor.

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri saat 22.30 ve 04.00 arasında eğlenceyi doruklarda yaşamaya hazır olun.

Thrones Club 9 Kasım akşamı ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy'un çalacağı setleriyle eğlence sevenlere unutulmaz saatler yaşatacaklar.

Cumartesi gecesi ise parti devam edecek Umut Özsoy'un DJ'liğini yaptığı gece Special Live Show ile devam edecek

16 Kasım’da Simge Sağın var

Mekanda ise ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanırken 16 Kasım akşamı ise Türkiye’de son zamanlarda “Öpücem” şarkısıyla zirvede yer alan Simge Sağın sahne alacak.

Bir çok ünlü isimler sahne alacak

Mekanda ise önümüzdeki günlerde Türkiye’nin ünlü isimleri mekanda sahne almaya hazırlanıyor.