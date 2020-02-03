Thrones Club'ta Eğlence Doruklara Çıktı

Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence noktası haline gelen Thrones Club geçtiğimiz gece yine eğlenceyi üst seviyeye çıkardı.

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03/02/2020
HK

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Thrones Club'ta Eğlence Doruklara Çıktı

Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence noktası haline gelen Thrones Club geçtiğimiz gece yine eğlenceyi üst seviyeye çıkardı.

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde clublarından Thrones Club’a gelenler muhteşem dans şovları ve renkli gösteriler ile coştu.

Thrones Club’ı dolduran yüzlerce konuk, DK UFUK ve DJ JAN-B’nin sette çaldığı müziklerle eğlencenin keyfini doruklara çıkardılar. (MHA)

03/02/2020 16:38
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TAGS: Thrones Club, haber, kıbrıs, kktc
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