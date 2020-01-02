Thrones Club’ta Muhteşem Yeni Yıl Kutlaması

Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence noktası haline gelen Thrones Club, 2020’ye coşkuyla girdi. Thrones Club’ı dolduran yüzlerce konuk, RIKAYA ve DJ JAN-B’nin sette çaldığı müziklerle eğlencenin keyfini doruklara çıkardılar.

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde club'larından Thrones Club ‘a gelenler muhteşem dans şovları ve renkli gösteriler ile gecenin geç saatlerine kadar yeni yılı kutladılar. (MHA)

02/01/2020 13:22