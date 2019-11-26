Thrones Club’ta Ozan Doğulu’dan Muhteşem Şov

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde club’larından Thrones Club'a geçtiğimiz akşam Türkiye’nin önde gelen aranjörlerinden Ozan Doğulu damgasını vurdu.

Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da DJ Ozan Doğulu, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sabahın ilk ışıklarına kadar en sevilen şarkılarla davetlileri eğlendirdi.

Sergilediği performans ile Thrones Club’da eğlenceli dakikalar yaşatan Doğulu, yaptığı setlerle müzik coşkusunu zirveye taşıdı. (MHA)

26/11/2019 17:16