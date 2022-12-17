THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu'ndan konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin 2023 yılı için yüzde 10’un üzerinde bir büyüme hedeflediklerini söyledi.

THY KABİN MEMURU VE PİLOT ALACAK

2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve bin 200 yeni pilot alacaklarını açıklayan Ekşi, “2003'te bizim kabin memuru sayımız bin 579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var, halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken, bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. Bin 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz" dedi.

FİLODA 390 UÇAK

Türk Hava Yolları'nın 2003 yılında 65 uçağa sahip olduğunu hatırlatan Ekşi, "2022'de 390 uçağa çıktı. Yani filo sayısında 6 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Filo sayısında 2003'te dünya 35'incisiydik. Şimdi, dünyada 9'uncu sıraya yükselen bir hava yolundan bahsediyoruz. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu" şeklinde konuştu.

129 DEVLETE UÇUŞ YAPIYORUZ

Dünyada 342 farklı noktaya uçuş yaptıklarını ifade eden THY Genel Müdürü Ekşi, "2003'te 52 ülkeye sefer yapıyorduk. Şimdi dünyada 342 noktaya ve 129 devlete İstanbul'dan sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Düşünün ki dünyanın 129 ülkesine THY gidiyor, Türk Bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları'nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını biliyorlar. Ve oradan başka yere gideceklerini biliyorlar" diye konuştu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve bin 200 yeni pilot alacaklarını açıklamasının ardından birçok kişi başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. THY kabin memuru ve pilotluk başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar....

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Uygun koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmiyor.

THY KABİN MEMURU ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar;

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

Diğer başvuru şartlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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17/12/2022 21:45