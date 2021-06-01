THY: 8 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak, dört ülkeden PCR testi istenecek

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan, Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceğini, ayrıca bu kişilerin valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu.

THY'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona ermiştir. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk iki maddede yer almayan ülkelerden Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

İkinci maddede belirtilen ülkelerden gelenler hariç olmak üzere Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.

Bu bilgilerin yanısıra;

Yurt dışı seferlerimizle seyahat ederek Türkiye saati ile 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın (aktarma yapacak yolcular ve 6 yaşın altındaki yolcular hariç) uçuşları öncesi son 72 saat içerisinde bu sayfa üzerinden erişebilecekleri Türkiye’ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan forma ait kağıt çıktı veya doldurulmuş formun mobil görüntüsü uçuş öncesinde istasyonlarda kontrol edilecektir.

Havalimanları ve uçuşlarda tüm yolcularımızın maske takması gerekmektedir. Yolcularımız Türkiye varışlı uçuşlarında “yolcu bilgi formu” dolduracaktır. Havalimanlarımızda ateş ölçümü; Kanada, Singapur, Guanzo seferleri ve kısa bağlantı süresi nedeniyle hot connection noktalarını (90 dakika ve altı bağla ntısı bulunan transfer yolcuların kullandıkları noktalar) kullanan yolcular için devam edecek olup, diğer destinasyonlar için kaldırılmıştır.

Türkiye içinde yapılacak uçuşlarda HES kodu alınması zorunludur. Yabancı yolcularımız için Hes Kodu zorunluluğu yoktur. Detaylar için Hayat Eve Sığar sayfamızı inceleyebilirsiniz."

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01/06/2021 16:26