THY çalışanı uçağın bagaj bölümünde unutuldu, donmak üzereyken bulundu!

İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’na (THY) ait Atina seferini yapan uçağın bagaj bölümünde, yer hizmetleri görevlisi Ali Çelikten unutuldu. 11 bin metre yükseklikte, -25 derecelik soğukta yaklaşık bir saat boyunca hayatta kalmaya çalışan Çelikten, uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yapmasıyla kurtarıldı.

12 Punto’nun haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren uçağın bagaj yükleme işlemi sırasında, yer hizmetleri personeli Ali Çelikten, ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışıyordu. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra arkadaşları bagaj kapaklarını kapatıp uçağı hazırlarken, Çelikten kargo bölümünde fark edilmeden içeride kaldı. Motorların çalışmaya başlamasıyla birlikte sesini duyuramayan Çelikten, uçağın hareket ettiğini fark edince donmamak için bagajların arasına sığındı. Uçak 11 bin metre irtifaya ulaştığında içerideki sıcaklık -25 dereceye kadar düştü. Kapalı ve havasız ortamda yaklaşık 1 saat boyunca hayatta kalmaya çalıştı.

Arkadaşları kameraları inceleyince fark etti

Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra, yerdeki ekip arkadaşları Ali Çelikten’in ortadan kaybolduğunu fark etti. Önce tuvalette olduğunu düşünerek beklediler. Ancak uzun süre ulaşamayınca güvenlik kameralarını incelediler. Görüntülerde Çelikten’in bagaj bölümünde kapalı kaldığı tespit edildi. Hemen kule görevlilerine bilgi verildi. Pilotlar, Yunanistan hava sahasında oldukları sırada durumdan haberdar edildi ve uçağın rotası acil iniş için değiştirildi. Sağlık ekipleri, bagaj bölümünde donmak üzere olan Ali Çelikten’e hemen müdahale etti. Vücudu soğuktan ciddi şekilde etkilenmişti. Yaklaşık 3,5 saat süren tıbbi müdahale sonrasında her iki bacağının kısmen işlevini kazandığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’na (THY) ait Atina seferini yapan uçağın bagaj bölümünde, yer hizmetleri görevlisi Ali Çelikten unutuldu. 11 bin metre yükseklikte, -25 derecelik soğukta yaklaşık bir saat boyunca hayatta kalmaya çalışan Çelikten, uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yapmasıyla kurtarıldı.

12 Punto’nun haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren uçağın bagaj yükleme işlemi sırasında, yer hizmetleri personeli Ali Çelikten, ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışıyordu. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra arkadaşları bagaj kapaklarını kapatıp uçağı hazırlarken, Çelikten kargo bölümünde fark edilmeden içeride kaldı. Motorların çalışmaya başlamasıyla birlikte sesini duyuramayan Çelikten, uçağın hareket ettiğini fark edince donmamak için bagajların arasına sığındı. Uçak 11 bin metre irtifaya ulaştığında içerideki sıcaklık -25 dereceye kadar düştü. Kapalı ve havasız ortamda yaklaşık 1 saat boyunca hayatta kalmaya çalıştı.

Arkadaşları kameraları inceleyince fark etti

Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra, yerdeki ekip arkadaşları Ali Çelikten’in ortadan kaybolduğunu fark etti. Önce tuvalette olduğunu düşünerek beklediler. Ancak uzun süre ulaşamayınca güvenlik kameralarını incelediler. Görüntülerde Çelikten’in bagaj bölümünde kapalı kaldığı tespit edildi. Hemen kule görevlilerine bilgi verildi. Pilotlar, Yunanistan hava sahasında oldukları sırada durumdan haberdar edildi ve uçağın rotası acil iniş için değiştirildi. Sağlık ekipleri, bagaj bölümünde donmak üzere olan Ali Çelikten’e hemen müdahale etti. Vücudu soğuktan ciddi şekilde etkilenmişti. Yaklaşık 3,5 saat süren tıbbi müdahale sonrasında her iki bacağının kısmen işlevini kazandığı bildirildi.