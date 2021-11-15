THY, dört ülkeye uçuşları durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), ikinci bir bildirime kadar Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını durdurdu.
15/11/2021
Şirketin basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabı üzerinden söz konusu kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığını belirtti.
Üstün, kararın 15 Kasım gecesi itibariyle uygulanacağını kaydetti.
Değerli misafirlerimiz;
Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur.