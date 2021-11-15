THY, dört ülkeye uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), ikinci bir bildirime kadar Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını durdurdu.

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15/11/2021

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THY, dört ülkeye uçuşları durdurdu

Şirketin basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabı üzerinden söz konusu kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığını belirtti.

 

Üstün, kararın 15 Kasım gecesi itibariyle uygulanacağını kaydetti.

Değerli misafirlerimiz;
Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur.

15/11/2021 10:17
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TAGS: türk hava yollar
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