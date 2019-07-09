THY, Kuveyt Hava Yolları’yla işbirliğine gitti

Türk Hava Yolları ve Kuveyt Hava Yolları, yeni bir stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında her iki havayolu şirketi, Kuveyt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları arasında düzenleyecekleri seferlerde kod paylaşımı yapabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların, 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren başlaması planlanıyor.

Türk Hava Yolları ve Kuveyt Hava Yolları arasındaki ticari ilişkiler 1991 yılında başladı ve bu iş birliği Mayıs 2019 itibariyle yenilenen 'Özel Prorasyon Anlaşması' ile daha da güçlendirildi. Bugün,

Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kuveyt Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yousef Al-Jassem Al-Saqer ve taraflardan üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen törende imzalanan kod paylaşımı anlaşması ile de mevcut iş birliğinin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor.

İmza töreninde anlaşmanın önemine ilişkin görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları olarak Kuveyt Hava Yolları ile imzalanan yeni kod paylaşımı anlaşmasından oldukça memnun olduklarını, anlaşmanın yalnızca her iki havayolu şirketinin ticari ilişkilerine katkıda bulunmayacağını ve ayrıca Türkiye ile Kuveyt arasında seyahat eden yolculara alternatif bağlantılar sunacağının da altını çizdi.